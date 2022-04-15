В Свердловской области прошли работы по подготовке к паводку

Екатерина Ухалюк © Вечерние ведомости

В Свердловской области специалисты провели работы по подготовке к паводку. На данный момент в регионе провели подрыв и распиловку льда в районе шести автомобильных мостов через реку Тура, вблизи других мостов и гидротехнических сооружений.Кроме того, специалисты произвели прочистку водопропускных труб и подтапливаемых территорий от мусора.Начало паводка ожидается во второй половине апреля в южных и центральных реках области. Самыми высокими по уровню воды могут оказаться реки Сосьва, Лозьва и Тавда.