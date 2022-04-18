Незаконно пребывающих в России мигрантов выявили в Екатеринбурге

Алина Ворванина © Вечерние ведомости

В ГУ МВД по Свердловской области подвели итоги мероприятия «Нелегальный мигрант». Основной задачей было выявление нарушений связанных с незаконной миграцией иностранных граждан.За два дня в органы внутренних дел было доставлено больше 600 человек для проверки законности их пребывания на территории РФ. 42 из них находились в стране незаконно. Они будут привлечены к административной ответственности по частям 1 и 1.1. статьи 18.8 КоАП РФ.Железнодорожным судом Екатеринбурга было принято решение выдворить за пределы России 13 нарушителей и возложить на них штраф в размере две тысячи рублей.Пресс-секретарь регионального главка МВД Валерий Горелых рассказал, что один задержанный признался в купленном за 5 тысяч трудовом договоре, а второй попытался уехать от полиции, когда сотрудники ДПС проверяли его тонированную машину и к ним подошёл его соотечественник с предложением попробовать арбуз. Уехать от полиции не удалось, а тонировку машину пришлось снять.Свердловская полиция будет продолжать профилактическую акцию в местах массового пребывания иностранных граждан в рамках повседневной деятельности.