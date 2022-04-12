В Екатеринбурге построят корпусы для выпуска медицинского оборудования и техники
Общество
Фото: Андрей Гоголев
Администрация Екатеринбурга разрешила компании «Отдел медицинской техники» возведение корпусов для выпуска медоборудования и медтехники, сообщила пресс-служба администрации Екатеринбурга.
В ближайшее время начнётся строительство на площадке «Уктус». В 2023 году запустят первую очередь производства. Планируется выпускать вакуумные системы взятия крови с использованием новых технологий, реанимационные расходные материалы и корпусную медицинскую мебель.
Будет создано 165 рабочих мест, а в будущее производство будет инвестировано более 450 миллионов рублей, отметил заместитель Губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин.
«Отдел медицинской техники» – крупное предприятие на рынке поставщиков медицинского оборудования и расходных материалов. В конце 2020 года предприятие получило статус резидента «Титановой долины».
В ближайшее время начнётся строительство на площадке «Уктус». В 2023 году запустят первую очередь производства. Планируется выпускать вакуумные системы взятия крови с использованием новых технологий, реанимационные расходные материалы и корпусную медицинскую мебель.
Будет создано 165 рабочих мест, а в будущее производство будет инвестировано более 450 миллионов рублей, отметил заместитель Губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин.
«Отдел медицинской техники» – крупное предприятие на рынке поставщиков медицинского оборудования и расходных материалов. В конце 2020 года предприятие получило статус резидента «Титановой долины».
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