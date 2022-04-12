В Екатеринбурге построят корпусы для выпуска медицинского оборудования и техники

16.56 Среда, 20 апреля 2022
Общество
Фото: Андрей Гоголев
Администрация Екатеринбурга разрешила компании «Отдел медицинской техники» возведение корпусов для выпуска медоборудования и медтехники, сообщила пресс-служба администрации Екатеринбурга.

В ближайшее время начнётся строительство на площадке «Уктус». В 2023 году запустят первую очередь производства. Планируется выпускать вакуумные системы взятия крови с использованием новых технологий, реанимационные расходные материалы и корпусную медицинскую мебель.

Будет создано 165 рабочих мест, а в будущее производство будет инвестировано более 450 миллионов рублей, отметил заместитель Губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин.

«Отдел медицинской техники» – крупное предприятие на рынке поставщиков медицинского оборудования и расходных материалов. В конце 2020 года предприятие получило статус резидента «Титановой долины».

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».

А получать информацию оперативнее всего и в более непринуждённой форме можно в нашем телеграм-канале. Там свежо, дерзко и есть много того, что мы не публикуем на сайте! Подписывайтесь!


Алина Ворванина © Вечерние ведомости
Похожие материалы
В Екатеринбурге начала работу выставка «Здравоохранение Урала»
12 апреля 2022
В свердловском городе Туринск запустили производство офисной бумаги
12 апреля 2022
В Екатеринбурге построят новый корпус для Гимназии №40
12 апреля 2022
На Урале запустили новый дробильно-сортировочный комплекс
20 апреля 2022

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Какие нарушения скрывает Нижне-Исетский лесопарк

Отсутствие внимания общественности позволяет неизвестным лицам заниматься на природной территории самоуправством?
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
  • Самое важное
20:17 Любимый многими поколениями екатеринбуржцев паровозик в ЦПКиО откатал своё
19:37 Пьяный водитель перевернувшегося в Первоуральске автомобиля пустился в бега
19:04 Во вторник вечером едва не сгорел центр занятости города Краснотурьинск
18:35 В селе Патруши Сысертского городского округа планируют построить большой детский сад
18:09 В Нижнем Тагиле задержали подозреваемого в поджоге автомобиля
17:51 В ближайшую неделю на Урале не потеплеет
17:41 В Свердловской области прошли работы по подготовке к паводку
17:32 Свердловские доноры сдали более 200 литров крови за день
17:18 Незаконно пребывающих в России мигрантов выявили в Екатеринбурге
16:56 В Екатеринбурге построят корпусы для выпуска медицинского оборудования и техники
16:32 В самолет рейса Екатеринбург – Сургут попала молния
16:04 На Урале запустили новый дробильно-сортировочный комплекс
15:42 Екатеринбуржцы пожаловались на отсутствие интернета у крупного провайдера
15:20 Вместо генконсульства Германии в Екатеринбурге построят парк
14:59 В Свердловской области задержали пять сторонников террористической ячейки
14:29 Еще 288 свердловчан заболели коронавирусом
13:54 В Екатеринбурге перекроют 6 улиц во время Пасхального шествия
13:38 Turkish Airlines продлила отмену рейсов из Екатеринбурга до конца весны
13:19 В Свердловскую область вернулся освобожденный из плена контрактник
12:49 В столице Урала вынесли приговор по делу об убийстве 14-летней давности
12:07 В Верхней Пышме «Уралэлектромедь» запустило в работу плавильный комплекс после капитального ремонта
11:46 В Екатеринбурге спасатели вытащили провалившегося в коллектор ребенка
11:20 Ученики нижнетагильской школы №40 перелезали через забор, чтобы пойти домой
10:50 Из пожара в доме на улице Восстания в Екатеринбурге спасли 7 человек
10:23 В Екатеринбурге двух пенсионерок обманули мошенники по схеме «сын попал в ДТП»
09:50 Ушел из жизни бывший ректор УГТУ-УПИ Станислав Набойченко
Все новости Свердловской области
16:42 Эрдоган: Турция не претендует на новые территории во время военной операции в Ираке
15:42 Суд в Лондоне выдал ордер на экстрадицию Ассанжа в США, ему грозит 175 лет тюрьмы
14:44 Американская автомобильная корпорация General Motors окончательно уходит из России
14:01 В России действуют свыше 70 лесных пожаров, больше всего — в Сибири и на Дальнем Востоке. Инфографика
12:45 В России доля концертов иностранных музыкантов опустилась ниже 1%
11:53 Володин: странам Европы придется компенсировать вред, нанесенный санкциями экономике РФ
10:48 «Коммерсант»: оператор каршеринга «Яндекс.Драйв» может потерять около 35% автопарка
10:07 Корпорация Toshiba приостановила прием заказов и инвестиции в Россию
09:32 Российские дипломаты покинули Японию под «Прощание славянки»
17:55 Появились подробности об экипаже задержанного в Греции российского танкера
16:48 В РПЦ сообщили, что куличи с буквой Z не могут считаться пасхальными
16:07 Крупный немецкий производитель бытовой химии Henkel остановил деятельность России
15:32 Лавров заявил о начале «следующей фазы» спецоперации на Украине
15:09 Автоконцерн Stellantis, производящий Opel и Peugeot, приостановил сборку машин в Калуге
14:38 Президент Молдавии утвердила запрет на георгиевскую ленту в республике
14:04 «Коммерсант»: автопром России вернется к экологическим стандартам 90-х из-за санкций
12:42 Министр Кравцов: в российских школах будут изучать историю с первого класса
12:08 В МИД РФ прокомментировали заявления США о возможном признании России «страной — спонсором терроризма»
11:05 Россия и Вьетнам проведут совместные военные учения
10:24 США и Япония завершили крупномасштабные учения в Восточно-Китайском и Японском морях
09:29 Павел Дуров сообщил, что Telegram добавил функцию перевода с украинского
08:48 Белгородский губернатор сообщил об обстреле приграничного села Головчино, есть пострадавшая
18:22 Президент РФ установил выплаты в 5 млн рублей семьям пограничников, погибших на границе с Украиной
17:52 Путин заявил, что западная «стратегия экономического блицкрига не удалась»
17:07 Курганский губернатор Шумков объявил о бесплатной раздаче населению 40 тонн картофеля
15:59 Лукашенко сообщил, что его лечащий врач и еще более 30 медиков задержаны за коррупцию
Все новости России и мира
20:17 Любимый многими поколениями екатеринбуржцев паровозик в ЦПКиО откатал своё
19:37 Пьяный водитель перевернувшегося в Первоуральске автомобиля пустился в бега
19:04 Во вторник вечером едва не сгорел центр занятости города Краснотурьинск
18:35 В селе Патруши Сысертского городского округа планируют построить большой детский сад
18:09 В Нижнем Тагиле задержали подозреваемого в поджоге автомобиля
17:51 В ближайшую неделю на Урале не потеплеет
17:41 В Свердловской области прошли работы по подготовке к паводку
17:32 Свердловские доноры сдали более 200 литров крови за день
17:18 Незаконно пребывающих в России мигрантов выявили в Екатеринбурге
16:56 В Екатеринбурге построят корпусы для выпуска медицинского оборудования и техники
16:32 В самолет рейса Екатеринбург – Сургут попала молния
16:23 Кириенко: историческая правда является главным оружием в борьбе с нацизмом
16:04 На Урале запустили новый дробильно-сортировочный комплекс
15:42 Екатеринбуржцы пожаловались на отсутствие интернета у крупного провайдера
15:20 Вместо генконсульства Германии в Екатеринбурге построят парк
14:59 В Свердловской области задержали пять сторонников террористической ячейки
14:29 Еще 288 свердловчан заболели коронавирусом
13:54 В Екатеринбурге перекроют 6 улиц во время Пасхального шествия
13:38 Turkish Airlines продлила отмену рейсов из Екатеринбурга до конца весны
13:20 Росреестр по Пермскому краю: как бесплатно проверить объект недвижимости
13:19 В Свердловскую область вернулся освобожденный из плена контрактник
13:05 1 мая в Перми будет запрещена торговля алкоголем
13:01 Житель Прикамья предстанет перед судом за продажу краденой бензопилы
12:49 В столице Урала вынесли приговор по делу об убийстве 14-летней давности
12:48 «Горьковка» приглашает пермяков на встречи клубов
12:07 В Верхней Пышме «Уралэлектромедь» запустило в работу плавильный комплекс после капитального ремонта
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK