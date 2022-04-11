В самолет рейса Екатеринбург – Сургут попала молния
Общество
Фото: Юлия Кольтенберг
Вчера, 19 апреля, в самолет ATR-72 авиакомпании Ютэйр, который летел рейсом Екатеринбург-Сургут, ударила молния.
Специалисты обнаружили следы от удара молнии, когда выполняли ТО в аэропорту Сургута. Полеты на данном самолете прекращают до выяснения технического состояния. Об этом сообщает телеграм-канал Авиаинцидент.
ATR-72 – пассажирский самолет производства франко-итальянского концерна ATR. Напомним, в марте авиапроизводителями было приостановлено обслуживание самолетов российских авиакомпаний.
Мы направили запрос в пресс-службу авиакомпании Ютэйр. После получения мы опубликуем комментарий компании.
Специалисты обнаружили следы от удара молнии, когда выполняли ТО в аэропорту Сургута. Полеты на данном самолете прекращают до выяснения технического состояния. Об этом сообщает телеграм-канал Авиаинцидент.
ATR-72 – пассажирский самолет производства франко-итальянского концерна ATR. Напомним, в марте авиапроизводителями было приостановлено обслуживание самолетов российских авиакомпаний.
Мы направили запрос в пресс-службу авиакомпании Ютэйр. После получения мы опубликуем комментарий компании.
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