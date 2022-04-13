Екатеринбуржцы пожаловались на отсутствие интернета у крупного провайдера

Алина Ворванина © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге произошёл технический сбой у крупного интернет-провайдера «Инсис». Пользователям стали не доступны интернет и телефонная связь.Также пользователи рассказали, что перестал работать главный сайт провайдера и были отключены офисы.Связи не было в течение 20 минут из-за сбоя на магистральных портах коммутаторов, после чего упало распознавание DNS. Сейчас сеть восстановлена. В ближайшее время должны исчезнуть все проблемы, сказал Е1.RU генеральный директор «Инсиса» Артем Черанев.Он отметил, что всё под контролём, причины технического сбоя выясняются. Неполадки не связаны с диверсиями и с обрезанием кабелей.