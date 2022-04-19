Вместо генконсульства Германии в Екатеринбурге построят парк

Алина Ворванина © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге возле Дворца спорта на Шейнкмана, где хотели строить генконсульство Германии, решили сделать парк.Депутаты Заксобрания Свердловской области проголосовали за передачу земли на территории 8 Марта – Большакова – Шейнкмана – Зелёная роща из региональной собственности в собственность Екатеринбурга под строительство парка. Площадь участка составляет 3 тыс.кв. метров, а стоимость парка оценивается в 33 миллиона рублей.К главе Свердловской области поступило предложение от Русской медной компании о постройке городского парка. Ситуация в мире повлияла на решение об отмене строительства генконсульства, рассказал вице-губернатор региона Сергей Зырянов.