В Екатеринбурге перекроют 6 улиц во время Пасхального шествия

Алина Ворванина © Вечерние ведомости

Вечером в воскресенье 24 апреля с 16.00 до 18.00 на шести улицах ограничат движение всех транспортных средств. В это время по улицам пройдет общегородское Пасхальное шествие. Оно начнётся от Свято-Троицкого кафедрального собора и закончится у Храма на Крови.Движение будет ограничено на следующих улицах:– Розы Люксембург (от Куйбышева до Декабристов);– Куйбышева (от Розы Люксембург до 8 марта);– 8 Марта (от Куйбышева до Ленина);– Проспект Ленина (от 8 Марта до Карла Либкнехта);– Толмачёва (от Ленина до Первоуральской);– Царская (от Первоуральской до Николая Никонова).За порядком и сохранением безопасности на дорогах будут следить сотрудники полиции.Администрация города рекомендует водителям заранее продумывать маршрут движения на этот период.Напомним, что Пасхальное шествие не проводилось в Екатеринбурге два последних года. Его отменяли из-за запрета на массовые мероприятия.