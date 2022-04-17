В Екатеринбурге перекроют 6 улиц во время Пасхального шествия
Общество
Фото: ekaterinburg-eparhia.ru
Вечером в воскресенье 24 апреля с 16.00 до 18.00 на шести улицах ограничат движение всех транспортных средств. В это время по улицам пройдет общегородское Пасхальное шествие. Оно начнётся от Свято-Троицкого кафедрального собора и закончится у Храма на Крови.
Движение будет ограничено на следующих улицах:
– Розы Люксембург (от Куйбышева до Декабристов);
– Куйбышева (от Розы Люксембург до 8 марта);
– 8 Марта (от Куйбышева до Ленина);
– Проспект Ленина (от 8 Марта до Карла Либкнехта);
– Толмачёва (от Ленина до Первоуральской);
– Царская (от Первоуральской до Николая Никонова).
За порядком и сохранением безопасности на дорогах будут следить сотрудники полиции.
Администрация города рекомендует водителям заранее продумывать маршрут движения на этот период.
Напомним, что Пасхальное шествие не проводилось в Екатеринбурге два последних года. Его отменяли из-за запрета на массовые мероприятия.
Движение будет ограничено на следующих улицах:
– Розы Люксембург (от Куйбышева до Декабристов);
– Куйбышева (от Розы Люксембург до 8 марта);
– 8 Марта (от Куйбышева до Ленина);
– Проспект Ленина (от 8 Марта до Карла Либкнехта);
– Толмачёва (от Ленина до Первоуральской);
– Царская (от Первоуральской до Николая Никонова).
За порядком и сохранением безопасности на дорогах будут следить сотрудники полиции.
Администрация города рекомендует водителям заранее продумывать маршрут движения на этот период.
Напомним, что Пасхальное шествие не проводилось в Екатеринбурге два последних года. Его отменяли из-за запрета на массовые мероприятия.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
А получать информацию оперативнее всего и в более непринуждённой форме можно в нашем телеграм-канале. Там свежо, дерзко и есть много того, что мы не публикуем на сайте! Подписывайтесь!
В Екатеринбург прибудет благодатный огонь из Иерусалима
15 апреля 2022
15 апреля 2022