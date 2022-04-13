Turkish Airlines продлила отмену рейсов из Екатеринбурга до конца весны
Общество
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
Авиакомпания Turkish Airlines продлила отмену рейсов в Турцию из Екатеринбурга до 31 мая, сообщили на сайте авиаперевозчика.
Полёты отменяются из Сочи и Ростова-на-Дону, а также из Украины в Белоруссию и обратно.
«Пассажиры, чьи рейсы отменены, могут воспользоваться правами, указанными на странице о нарушениях рейсов, и совершать транзакции через call-центр, офисы продаж, мобильные приложения и веб-сайт» – указано на сайте авиакомпании.
Ранее Turkish Airlines уже отменяла полёты до 15 мая и продлевала их отмену до 18 мая.
Полёты отменяются из Сочи и Ростова-на-Дону, а также из Украины в Белоруссию и обратно.
«Пассажиры, чьи рейсы отменены, могут воспользоваться правами, указанными на странице о нарушениях рейсов, и совершать транзакции через call-центр, офисы продаж, мобильные приложения и веб-сайт» – указано на сайте авиакомпании.
Ранее Turkish Airlines уже отменяла полёты до 15 мая и продлевала их отмену до 18 мая.
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