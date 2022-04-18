В Верхней Пышме «Уралэлектромедь» запустило в работу плавильный комплекс после капитального ремонта

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Накануне в Верхней Пышме в предприятии металлургического комплекса УГМК АО «Уралэлектромедь» после капитального ремонта запустили в эксплуатацию пятую анодную печь медеплавильного цеха. С момента ее запуска она успела выпустить первые 350 тонн анодов медных.За 30 дней капитального ремонта в цехе был полностью заменены свод плавильного агрегата, подвеска свода, футеровка стен, металлоконструкции системы испарительного охлаждения и каркас печи. Как рассказали в пресс-службе УГМК на монтаж печи ушло более 500 тонн огнеупорного кирпича.Кроме того, в техноэнергетическом агрегате были очищены от пыли воздушные ширмы – секции из трубок, через которые подается атмосферный воздух. Они служат для понижения температуры отходящих газов и для нагрева воздуха, поступающего на основные горелки анодной печи.В ходе ремонта были реализованы инициативы, которые помогли сократить срок демонтажа футеровки и увеличить эксплуатацию искрогасителя печи, сообщил заместитель начальника медеплавильного цеха АО «Уралэлектромедь» Александр Козицин.Демонтаж футеровки выполнен с помощью бутобоя (инструмент, представляющий собой поворотную платформу с установленной на ней стрелой с рукоятью в виде гидромолота). В результате время работ сократилось с десяти до восьми дней. Кроме того, искрогаситель и аспирационный газоход были перенесены с улицы под крышу цеха. Это позволяет снизить коррозийное воздействие на металл и в два раза увеличить срок службы искрогасителя.В капитальном ремонте печи принимали участие работники медеплавильного цеха, цеха централизованного ремонта, цеха благоустройства, управления по содержанию основных фондов, управления проектных работ, управления автоматизации.