Ученики нижнетагильской школы №40 перелезали через забор, чтобы пойти домой
Общество
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Ученикам школы №40 в Нижнем Тагиле приходилось перелезать через забор, ограждающий образовательное учреждение, чтобы попасть на уроки или просто пойти домой.
Как объяснили ИА «Все новости» в управлении образовании мэрии, руководство школы таким образом пыталось обеспечить для учеников антитеррористическую безопасность. В расписании, которое висит на ограждении, указано, что калитка должна открываться и закрываться два раза в день. Таким образом, пройти в школу можно было лишь с 7.00 до 09.35 и с 11.15 до 22.00.
Однако в школе не учли, что уроки могут начинаться и заканчиваться в разное время. В связи с этим было принято решение оставлять калитку открытой на время уроков.
Как объяснили ИА «Все новости» в управлении образовании мэрии, руководство школы таким образом пыталось обеспечить для учеников антитеррористическую безопасность. В расписании, которое висит на ограждении, указано, что калитка должна открываться и закрываться два раза в день. Таким образом, пройти в школу можно было лишь с 7.00 до 09.35 и с 11.15 до 22.00.
Однако в школе не учли, что уроки могут начинаться и заканчиваться в разное время. В связи с этим было принято решение оставлять калитку открытой на время уроков.
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