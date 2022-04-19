Ученики нижнетагильской школы №40 перелезали через забор, чтобы пойти домой

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Ученикам школы №40 в Нижнем Тагиле приходилось перелезать через забор, ограждающий образовательное учреждение, чтобы попасть на уроки или просто пойти домой.Как объяснили ИА «Все новости» в управлении образовании мэрии, руководство школы таким образом пыталось обеспечить для учеников антитеррористическую безопасность. В расписании, которое висит на ограждении, указано, что калитка должна открываться и закрываться два раза в день. Таким образом, пройти в школу можно было лишь с 7.00 до 09.35 и с 11.15 до 22.00.Однако в школе не учли, что уроки могут начинаться и заканчиваться в разное время. В связи с этим было принято решение оставлять калитку открытой на время уроков.