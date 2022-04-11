В Нижнем Тагиле бушует эпидемия ненависти к пластиковым контейнерам под мусор

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В старинном уральском городе Нижний Тагил наблюдается странное: всё чаще жертвами вандализма становятся пластиковые контейнеры, установленные на мусорных площадках. Их поджигают, опрокидывают, ломают, - сообщило ВК-сообщество «Инцидент. Нижний Тагил» после того, как от подписчиков паблика начали приходить соответствующие сообщения.В некоторых дворах мусорные контейнеры снимают с колёсиков, в некоторых, наоборот, отдирают крышки. Наблюдаются и случаи, когда контейнеры попросту исчезают со специальной площадки. Конечно, частично это объясняется тем, что пластиковые контейнеры проще подвергнуть акту вандализма: они лёгкие и гораздо менее прочные, чем прежние, металлические контейнеры. Но, тем не менее, объяснять такое массовое явление одной лишь хрупкостью пластиковых контейнеров некорректно. Видимо, по Нижнему Тагилу распространилась эпидемия новой психологической болезни – «ненависти к пластиковым мусоросборникам».Восстанавливать последствия молодецкой удали вандалов – удовольствия не из дешёвых. Уличный пластиковый контейнер под мусор стоит примерно 15 тысяч рублей. В случаях, когда хулиганов ловят с поличным, их ожидает штраф и возмещение ущерба из личных средств. Но любопытно отметить, что под новостью о контейнером вандализме подписчики сообщеста не столько клеймят позором вандалов, сколько припоминают компании «Рифей» (она - региональный оператор по обращению с ТКО в Свердловской области) завышенные тарифы на вывоз мусора).