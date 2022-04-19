Рекламные экраны в Екатеринбурге будут использовать для улучшения здоровья горожан

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Любопытный способ улучшить самочувствие россиян придумали специалисты коммуникационной группы PRT и оператора крупноформатной DOOH-рекламы MAER. Разработанный ими проект «Волнуешься? Дыши!» основан на очень простой идеи – люди часто болеют из-за стресса, а, значит, нужно научить их стресс снимать.«Учебным пособием» послужат уличные рекламные экраны. На них будут отображаться инструкции по дыхательной гимнастике формата «4+4+4+4» (одинаковое количество секунд тратится на вдох, задержку дыхания и выдох). Такая техника дыхания помогает человеку снять напряжение, избавиться от тревожных состояний и расслабиться. Согласно рекомендациям врачей, дыхательные упражнения нужно делать по 5 раз в день, тратя на них всего пару минут.Проект «Волнуешься? Дыши!» запускается в крупных городах страны, включая две столицы. Уральская столица тоже не станет исключением. В скором времени помимо рекламных роликов на уличных экранах Екатеринбурга будут демонстрироваться напоминания подышать в формате «4+4+4+4». Конечно, главной аудиторией этих оздоровительных упражнений станут водители, пассажиры общественного транспорта и сотрудники офисов, окна которых выходят на рекламные экраны. Но ничто не мешает остальным гражданам запомнить простые упражнения и повторять их без дополнительных подсказок.