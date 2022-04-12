В Екатеринбурге с 19 апреля закрывают на просушку дендропарк на 8 Марта
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Сегодня, 19 апреля, екатеринбургский дендропарк на улице 8 Марта закрыли для посетителей, чтобы газоны парка могли восстановиться после таяния снега, сообщили в администрации Екатеринбурга.
Ранее, 14 апреля, на просушку был закрыт парк на улице Первомайской.
«После зимы газоны пропитаны водой и пористые, как губка. Активное передвижение по ним может привести к нарушению не только газонов, но и повреждению корневых систем деревьев, что может повлечь за собой гибель растения. Возраст некоторых елей на территории дендропарков достигает 80 лет», – объяснил председатель Комитета по экологии и природопользованию Администрации города Екатеринбурга Артур Зиганшин.
Точная дата открытия парка для посетителей неизвестна. Дендропарк будет закрыт примерно на месяц.
Ранее, 14 апреля, на просушку был закрыт парк на улице Первомайской.
«После зимы газоны пропитаны водой и пористые, как губка. Активное передвижение по ним может привести к нарушению не только газонов, но и повреждению корневых систем деревьев, что может повлечь за собой гибель растения. Возраст некоторых елей на территории дендропарков достигает 80 лет», – объяснил председатель Комитета по экологии и природопользованию Администрации города Екатеринбурга Артур Зиганшин.
Точная дата открытия парка для посетителей неизвестна. Дендропарк будет закрыт примерно на месяц.
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