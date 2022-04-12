В Екатеринбурге с 19 апреля закрывают на просушку дендропарк на 8 Марта

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Сегодня, 19 апреля, екатеринбургский дендропарк на улице 8 Марта закрыли для посетителей, чтобы газоны парка могли восстановиться после таяния снега, сообщили в администрации Екатеринбурга.Ранее, 14 апреля, на просушку был закрыт парк на улице Первомайской.«После зимы газоны пропитаны водой и пористые, как губка. Активное передвижение по ним может привести к нарушению не только газонов, но и повреждению корневых систем деревьев, что может повлечь за собой гибель растения. Возраст некоторых елей на территории дендропарков достигает 80 лет», – объяснил председатель Комитета по экологии и природопользованию Администрации города Екатеринбурга Артур Зиганшин.Точная дата открытия парка для посетителей неизвестна. Дендропарк будет закрыт примерно на месяц.