В Екатеринбурге эксперты одобрили реконструкцию площади возле Драмтеатра

Алина Ворванина, Виктор Кондратенко © Вечерние ведомости

Госэкспертиза одобрила проект реконструкции Октябрьской (Театральной) площади в Екатеринбурге, который включает в себя также благоустройство набережной Городского пруда от улицы Антона Валека до улицы Челюскинцев. Об этом сообщили на сайте областного управления по охране объектов культурного наследия.Необходимость проведения историко-культурной экспертизы была обусловлена расположением в зоне реконструкции трёх памятников истории и архитектуры – Дома главного начальника горных заводов, дома, где жил писатель Аркадий Гайдар, и Дома Старых большевиков.«Проведение работ на объекте «Благоустройство площади Театральной, от улицы Антона Валека до улицы Челюскинцев, включая ремонт фонтана (I, II, III этапы)» оказывает положительное композиционное влияние на объекты культурного наследия» — сообщается в заключении экспертизы.Реконструкция будет проведена в три этапа. Сперва заменят старую подпорную стену. После этого отремонтируют фонтан с шаром, установят чашу и новую подсветку водных струй. Третьим этапом станет реконструкция дорожек у набережной пруда, озеленение местности и проведение освещения.Рабочий проект, разработанный ООО «Нео консалтинг Групп» предусматривает выполнение благоустройства с сохранением существующих зеленых насаждений – отдельно оговорено, что территорию сквера, которую в 2019 году горожане защитили от застройки культовым сооружением, реконструкция не затронет.Работы планируют завершить к началу Универсиады-2023. Если она, конечно, состоится в нынешних геополитических условиях в Екатеринбурге.