В Свердловской области за сутки выявили 267 новых случаев COVID-19
Общество
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Свердловской области за минувшие сутки выявили 267 новых случаев COVID-19, из них 61 в Екатеринбурге. За все время в регионе было зарегистрировано 436 686 заболевших, об этом сообщает региональный оперштаб.
За сутки выписаны по выздоровлению 1 001 человек. За все время пандемии в регионе вылечилось 421 571 человек.
С подтвержденным диагнозом коронавируса за последние сутки скончалось 4 человека. За все время В Свердловской области было зарегистрировано 10 683 летальных случая.
За сутки выписаны по выздоровлению 1 001 человек. За все время пандемии в регионе вылечилось 421 571 человек.
С подтвержденным диагнозом коронавируса за последние сутки скончалось 4 человека. За все время В Свердловской области было зарегистрировано 10 683 летальных случая.
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