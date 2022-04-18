В Свердловской области за сутки выявили 267 новых случаев COVID-19

Яков Либерман © Вечерние ведомости

В Свердловской области за минувшие сутки выявили 267 новых случаев COVID-19, из них 61 в Екатеринбурге. За все время в регионе было зарегистрировано 436 686 заболевших, об этом сообщает региональный оперштаб.За сутки выписаны по выздоровлению 1 001 человек. За все время пандемии в регионе вылечилось 421 571 человек.С подтвержденным диагнозом коронавируса за последние сутки скончалось 4 человека. За все время В Свердловской области было зарегистрировано 10 683 летальных случая.