В Екатеринбурге на проспекте Ленина появится камера нового типа для ловли автонарушителей

Алина Ворванина © Вечерние ведомости

В ближайшее время на проспекте Ленина в Екатеринбурге заработает новый комплекс фотофиксации. Он будет работать от улицы Пушкина до улицы 8 марта.Это камеры нового типа, которые будут следить за полосой для общественного транспорта и фиксировать водителей с непристёгнутыми ремнями, а также машины без ближнего света фар, сообщили в ГИБДД.Установка такого оборудования была в планах с прошлого года. В 2021 году появились первые камеры, которые фиксировали отсутствие ближнего света у машин.Пока камера работает в тестовом режиме, но скоро будет запущена в полноценном режиме.