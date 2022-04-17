В Екатеринбурге на проспекте Ленина появится камера нового типа для ловли автонарушителей
Общество
Фото: Вечерние ведомости
В ближайшее время на проспекте Ленина в Екатеринбурге заработает новый комплекс фотофиксации. Он будет работать от улицы Пушкина до улицы 8 марта.
Это камеры нового типа, которые будут следить за полосой для общественного транспорта и фиксировать водителей с непристёгнутыми ремнями, а также машины без ближнего света фар, сообщили в ГИБДД.
Установка такого оборудования была в планах с прошлого года. В 2021 году появились первые камеры, которые фиксировали отсутствие ближнего света у машин.
Пока камера работает в тестовом режиме, но скоро будет запущена в полноценном режиме.
Это камеры нового типа, которые будут следить за полосой для общественного транспорта и фиксировать водителей с непристёгнутыми ремнями, а также машины без ближнего света фар, сообщили в ГИБДД.
Установка такого оборудования была в планах с прошлого года. В 2021 году появились первые камеры, которые фиксировали отсутствие ближнего света у машин.
Пока камера работает в тестовом режиме, но скоро будет запущена в полноценном режиме.
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