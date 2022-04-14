Екатеринбуржцы жалуются, что 79-й автобус перестал ездить через Сима-ленд

Алина Ворванина © Вечерние ведомости

Горожане жалуются в соцсетях, что автобус №79 перестал ездить через несколько популярных среди екатеринбуржцев остановок. В числе прочих есть и остановка возле Сима-ленда.Из маршрута исключены три остановки – «Улица Альминистов, 85», «Сима-Ленд» и «Терминал Чкаловский», сообщают подписчики паблика «Подслушано Химмаш».По некоторым данным, маршрут мог измениться из-за ремонта дорог.Официально в мэрии Екатеринбурга информацию об изменении маршрута пока не прокомментировали.