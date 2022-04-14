Екатеринбуржцы жалуются, что 79-й автобус перестал ездить через Сима-ленд
Общество
Горожане жалуются в соцсетях, что автобус №79 перестал ездить через несколько популярных среди екатеринбуржцев остановок. В числе прочих есть и остановка возле Сима-ленда.
Из маршрута исключены три остановки – «Улица Альминистов, 85», «Сима-Ленд» и «Терминал Чкаловский», сообщают подписчики паблика «Подслушано Химмаш».
По некоторым данным, маршрут мог измениться из-за ремонта дорог.
Официально в мэрии Екатеринбурга информацию об изменении маршрута пока не прокомментировали.
Из маршрута исключены три остановки – «Улица Альминистов, 85», «Сима-Ленд» и «Терминал Чкаловский», сообщают подписчики паблика «Подслушано Химмаш».
По некоторым данным, маршрут мог измениться из-за ремонта дорог.
Официально в мэрии Екатеринбурга информацию об изменении маршрута пока не прокомментировали.
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