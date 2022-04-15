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Екатеринбург-ЭКСПО заплатит штраф 200 тысяч рублей за нарушение антиковидных мер — такое решение вынес Свердловский областной суд.В октябре 2021 года АО «Уральский выставочный центр» проводило чемпионат рабочих профессий «WorldSkills Hi-Tech 2021». Два участника этого чемпионата, у которых тест на коронавирус показал положительный результат, не были отстранены от участия в чемпионате. Это выяснилось в ходе эпидемиологического расследования, проведенного в отношении АО «УВЦ» Роспотребнадзором. Ещё одним выявленным нарушением стало превышение массовой доли активного хлора в рабочем дезинфицирующим растворе. По этим фактам был составлен протокол по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ.Октябрьский районный суд при рассмотрении протокола назначил штраф 200 тысяч рублей, представители АО «УВЦ» попытались оспорить его в облсуде, но безуспешно. таким образом,