Екатеринбург-ЭКСПО заплатит штраф 200 тысяч рублей за нарушение антиковидных мер
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Екатеринбург-ЭКСПО заплатит штраф 200 тысяч рублей за нарушение антиковидных мер — такое решение вынес Свердловский областной суд.
В октябре 2021 года АО «Уральский выставочный центр» проводило чемпионат рабочих профессий «WorldSkills Hi-Tech 2021». Два участника этого чемпионата, у которых тест на коронавирус показал положительный результат, не были отстранены от участия в чемпионате. Это выяснилось в ходе эпидемиологического расследования, проведенного в отношении АО «УВЦ» Роспотребнадзором. Ещё одним выявленным нарушением стало превышение массовой доли активного хлора в рабочем дезинфицирующим растворе. По этим фактам был составлен протокол по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ.
Октябрьский районный суд при рассмотрении протокола назначил штраф 200 тысяч рублей, представители АО «УВЦ» попытались оспорить его в облсуде, но безуспешно. таким образом,
В октябре 2021 года АО «Уральский выставочный центр» проводило чемпионат рабочих профессий «WorldSkills Hi-Tech 2021». Два участника этого чемпионата, у которых тест на коронавирус показал положительный результат, не были отстранены от участия в чемпионате. Это выяснилось в ходе эпидемиологического расследования, проведенного в отношении АО «УВЦ» Роспотребнадзором. Ещё одним выявленным нарушением стало превышение массовой доли активного хлора в рабочем дезинфицирующим растворе. По этим фактам был составлен протокол по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ.
Октябрьский районный суд при рассмотрении протокола назначил штраф 200 тысяч рублей, представители АО «УВЦ» попытались оспорить его в облсуде, но безуспешно. таким образом,
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
А получать информацию оперативнее всего и в более непринуждённой форме можно в нашем телеграм-канале. Там свежо, дерзко и есть много того, что мы не публикуем на сайте! Подписывайтесь!
В Екатеринбурге снова проходят массовые проверки водителей
15 апреля 2022
15 апреля 2022
Екатеринбурженку подозревают в присвоении принадлежащих косметологическому центру 513 тысяч
13 апреля 2022
13 апреля 2022