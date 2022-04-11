В аэропорту Кольцово два дня будут проводить антитеррористические учения
Общество
Фото: Вечерние ведомости
В екатеринбургском аэропорту Кольцово, а точнее, на прилегающей к нему территории, в течение двух дней – 19 и 20 апреля – будут проводить антитеррористические учения. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по Свердловской области.
Согласно сообщению, учения не повлияют на организацию авиасообщения. Силовики просят уральцев и гостей города соблюдать спокойствие и выполнять установки правоохранительных органов в месте проведения учений.
Также сообщается, что во время учений будут отработаны меры ситуационного реагирования в случае террористических угроз на территории воздушной гавани.
В учениях примут участие силовики из нескольких ведомств, чиновники и сотрудники аэропорта Кольцово.
Согласно сообщению, учения не повлияют на организацию авиасообщения. Силовики просят уральцев и гостей города соблюдать спокойствие и выполнять установки правоохранительных органов в месте проведения учений.
Также сообщается, что во время учений будут отработаны меры ситуационного реагирования в случае террористических угроз на территории воздушной гавани.
В учениях примут участие силовики из нескольких ведомств, чиновники и сотрудники аэропорта Кольцово.
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