В Екатеринбурге целый день на трёх перекрестках будут отключены светофоры
Общество
Фото: Юлия Медведева
На трёх перекрестках Екатеринбурга сегодня, 19 апреля, будут отключены светофоры. Об этом сообщает ГИБДД столицы Урала.
Так, светофоры не будут работать на следующих перекрестках:
– Челюскинцев - Гражданская с 9:00 до 19:00;
– Челюскинцев - Ельцина с 9:00 до 19:00;
– 40 лет Октября - Банникова с 8:00 до 18:00.
В Госавтоинспекции напомнили, что водителям нужно быть внимательными, и руководствоваться дорожными знаками при проезде перекрестка с неработающим светофором.
Также напоминаем автомобилистам о том, что не нужно забывать пропускать пешеходов.
Так, светофоры не будут работать на следующих перекрестках:
– Челюскинцев - Гражданская с 9:00 до 19:00;
– Челюскинцев - Ельцина с 9:00 до 19:00;
– 40 лет Октября - Банникова с 8:00 до 18:00.
В Госавтоинспекции напомнили, что водителям нужно быть внимательными, и руководствоваться дорожными знаками при проезде перекрестка с неработающим светофором.
Также напоминаем автомобилистам о том, что не нужно забывать пропускать пешеходов.
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