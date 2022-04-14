В Екатеринбурге целый день на трёх перекрестках будут отключены светофоры

Алиса Левина © Вечерние ведомости

На трёх перекрестках Екатеринбурга сегодня, 19 апреля, будут отключены светофоры. Об этом сообщает ГИБДД столицы Урала.Так, светофоры не будут работать на следующих перекрестках:– Челюскинцев - Гражданская с 9:00 до 19:00;– Челюскинцев - Ельцина с 9:00 до 19:00;– 40 лет Октября - Банникова с 8:00 до 18:00.В Госавтоинспекции напомнили, что водителям нужно быть внимательными, и руководствоваться дорожными знаками при проезде перекрестка с неработающим светофором.Также напоминаем автомобилистам о том, что не нужно забывать пропускать пешеходов.