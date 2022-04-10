Отопление в Екатеринбурге отключат ориентировочно 15 мая
Общество
Фото: Юлия Кольтенберг/ Вечерние ведомости
Отопление в Екатеринбурге планируют отключить ориентировочно 15 мая. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии столицы Урала.
Батареи станут холодными в Екатеринбурге только после того как среднесуточная температура будет восемь градусов тепла. Ориентировочно это произойдет к середине мая.
Пока в Екатеринбурге температура воздуха ночью приближается к нулю.
В прошлом году отопление отключили 11 мая, а в 2020 году – 4 мая.
Батареи станут холодными в Екатеринбурге только после того как среднесуточная температура будет восемь градусов тепла. Ориентировочно это произойдет к середине мая.
Пока в Екатеринбурге температура воздуха ночью приближается к нулю.
В прошлом году отопление отключили 11 мая, а в 2020 году – 4 мая.
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