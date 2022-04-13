Екатеринбуржцы считают достойной пенсию размером не менее 44 тысяч рублей

Алиса Левина © Вечерние ведомости

Жители Екатеринбурга считают достойной пенсию размером не менее 44 400 рублей. Это следует из исследования портала SuperJob.Согласно опросу, в прошлом году екатеринбуржцы достойной считали пенсию на две тысячи меньше – 42 тысячи рублей. По сумме, названой уральцами, Екатеринбург занимает 9 место среди городов с представлениями о достойных пенсиях.В Москве достойной пенсией считают сумму в не менее 50 000 рублей, в Санкт-Петербурге – 47 900, Хабаровске – 46 300.Ранее вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова говорила, что средняя пенсия в России в 2022 году составит 18 521 рубль.