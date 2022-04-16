В Екатеринбурге продают иномарку за 32 с половиной миллиона рублей

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

На популярном автомобильном Интернет-портале Дром.Ру появилось объявление о продажи машины за 32 500 000 рублей. Такую сумму неназванный владелец за почти новенькую «Ferrari F8 Tributo» 2021-го года выпуска. Судя по объявлению, её пробег – 4500 километров.Красная иномарка мощностью в 720 лошадиных сил обладает задним приводом и роботизированной коробкой передач. В её комплектацию входят камера заднего вида и карбоновые сиденья. На данный момент – это самый дорогой лот на сайте не только по Екатеринбургу, но и по всей Свердловской области.Однако, если смотреть в целом по стране, то на «Дроме» полно и куда более дорогостоящих товаров на колёсах. Самая дорогая машина из предлагаемых – новенький Mercedes-Benz S-Class из Оренбурга. За него просят всего каких-то 82 934 950 рублей.