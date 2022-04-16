В Екатеринбурге продают иномарку за 32 с половиной миллиона рублей
Общество
Фото с сайта Дром.Ру
На популярном автомобильном Интернет-портале Дром.Ру появилось объявление о продажи машины за 32 500 000 рублей. Такую сумму неназванный владелец за почти новенькую «Ferrari F8 Tributo» 2021-го года выпуска. Судя по объявлению, её пробег – 4500 километров.
Красная иномарка мощностью в 720 лошадиных сил обладает задним приводом и роботизированной коробкой передач. В её комплектацию входят камера заднего вида и карбоновые сиденья. На данный момент – это самый дорогой лот на сайте не только по Екатеринбургу, но и по всей Свердловской области.
Однако, если смотреть в целом по стране, то на «Дроме» полно и куда более дорогостоящих товаров на колёсах. Самая дорогая машина из предлагаемых – новенький Mercedes-Benz S-Class из Оренбурга. За него просят всего каких-то 82 934 950 рублей.
Красная иномарка мощностью в 720 лошадиных сил обладает задним приводом и роботизированной коробкой передач. В её комплектацию входят камера заднего вида и карбоновые сиденья. На данный момент – это самый дорогой лот на сайте не только по Екатеринбургу, но и по всей Свердловской области.
Однако, если смотреть в целом по стране, то на «Дроме» полно и куда более дорогостоящих товаров на колёсах. Самая дорогая машина из предлагаемых – новенький Mercedes-Benz S-Class из Оренбурга. За него просят всего каких-то 82 934 950 рублей.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
А получать информацию оперативнее всего и в более непринуждённой форме можно в нашем телеграм-канале. Там свежо, дерзко и есть много того, что мы не публикуем на сайте! Подписывайтесь!
В Свердловской области за год ощутимо подорожал кофе
18 апреля 2022
18 апреля 2022