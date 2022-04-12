В Невьянске жилой дом рассыпается на глазах, но жильцы не могут добиться ремонта
Общество
Фрагмент фото Оленьки Рудаковой, подписчика ВК-сообщества «Инцидент Невьянск»
Уже несколько дней жильцы дома №2 по улице Вересковой в городе Невьянске Свердловской области пытаются добиться срочного ремонта дома. Меж тем, кирпичи из стен здания продолжают осыпаться.
По утверждениям жителей разваливающегося на глазах дома, они обращались в Управляющую компанию – ООО «Город» – и им там даже пообещали принять меры. Но до сих пор в стене видны прорехи, а кирпичи начали вываливаться уже и из оконных проёмов. Людям страшно оставаться в таком здании, однако, что делать они не представляют.
В ВК-сообществе «Инцидент Невьянск», где выложили сообщение об аварийном доме, неравнодушные сограждане предлагают обращаться в администрацию города, хотя тут же признают тщетность подобных обращений («Никто ничего делать не будет, тем более в Невьянске. Можно смириться - уже бесполезно это всё, нашей администрации вообще пофиг»). Другие советуют писать заявление в прокуратуру. А среди комментариев (а сердитых и ёрнических там примерно поровну) продолжают публиковаться свежие фото осыпающейся стены. И по ней видно, что брешь в кирпичной кладке разрастается с каждым днём.
По утверждениям жителей разваливающегося на глазах дома, они обращались в Управляющую компанию – ООО «Город» – и им там даже пообещали принять меры. Но до сих пор в стене видны прорехи, а кирпичи начали вываливаться уже и из оконных проёмов. Людям страшно оставаться в таком здании, однако, что делать они не представляют.
В ВК-сообществе «Инцидент Невьянск», где выложили сообщение об аварийном доме, неравнодушные сограждане предлагают обращаться в администрацию города, хотя тут же признают тщетность подобных обращений («Никто ничего делать не будет, тем более в Невьянске. Можно смириться - уже бесполезно это всё, нашей администрации вообще пофиг»). Другие советуют писать заявление в прокуратуру. А среди комментариев (а сердитых и ёрнических там примерно поровну) продолжают публиковаться свежие фото осыпающейся стены. И по ней видно, что брешь в кирпичной кладке разрастается с каждым днём.
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