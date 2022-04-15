Фонд святой Екатерины украсит Екатеринбург пасхальными яйцами огромных размеров

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

На центральных улицах Екатеринбурга в дни православной Пасхи появятся огромные пасхальные яйца. Они будут созданы из живых роз. Ради этого в город уже привезли 20 000 цветов. Цветочные композиции размерами до 2 с половиной метров в высоту можно будет увидеть уже в конце этой недели, 24-го апреля (то есть, в день самой Пасхи).С инициативой украсить таким образом город выступил Фонд святой Екатерины. Причём, делает это уже второй год подряд, а представители Фонда обещают, что отныне цветочные яйца на улицах Екатеринбурга в Пасху станут ежегодным явлением. В этом году их планируют выставить на улице Вайнера, возле храма Большой Златоуст (улица 8-е Марта, 17-а), возле часовни святой Екатерины (площадь Труда). И непременно одно пасхальное яйцо появится у Храма-на-Крови.Пасха – один из важнейших христианских праздников. Отмечается в честь Воскресения Иисуса Христа. В этот день принято развозить Благодатный огонь из Иерусалима, устраивать крёстные ходы и устраивать особые церковные службы. Даже среди неверующих принято лакомиться пасхальными куличами и красить яйца. Пасхальное яйцо является одним из символом праздника и символизирует одновременно гроб и возникновение жизни.