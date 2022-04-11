В Екатеринбург прибыла передвижная выставка работ студентов школы дизайна НИУ ВШЭ
Общество
Иллюстрация: Вера Бабаханова, Школа Дизайна НИУ ВШЭ
В екатеринбургском Ельцин-центре с завтрашнего дня можно посмотреть (причём, совершенно бесплатно) на экспонаты выставки «Материальность – Магия – Повседневность». Их авторы – студенты Школы Дизайна, работающей при Национальном исследовательском университете «Высшая школа экономики».
Выставка может показаться эклектичной, учитывая многообразие техник и жанров. Так, на ней представлены студенческие комиксы, проекты, созданные студентами в рамках сотрудничества с Музеем истории ГУЛАГа, иллюстрации к литературным произведениям. Но есть в творчестве студентов одно общее, позволившее объединить их в одну выставку не только на основании того, что авторы учились в одном вузе. Все графические работы отражают взгляд на мир современного интеллектуала, молодого человека 21-го века.
Впервые выставка «Материальность – Магия – Повседневность» открылась в Москве осенью прошлого года. Оттуда она переехала в Санкт-Петербург, а теперь добралась и до Екатеринбурга. Здесь она продлится с 19-го апреля по 10 мая. Вход на выставку свободный.
Выставка может показаться эклектичной, учитывая многообразие техник и жанров. Так, на ней представлены студенческие комиксы, проекты, созданные студентами в рамках сотрудничества с Музеем истории ГУЛАГа, иллюстрации к литературным произведениям. Но есть в творчестве студентов одно общее, позволившее объединить их в одну выставку не только на основании того, что авторы учились в одном вузе. Все графические работы отражают взгляд на мир современного интеллектуала, молодого человека 21-го века.
Впервые выставка «Материальность – Магия – Повседневность» открылась в Москве осенью прошлого года. Оттуда она переехала в Санкт-Петербург, а теперь добралась и до Екатеринбурга. Здесь она продлится с 19-го апреля по 10 мая. Вход на выставку свободный.
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