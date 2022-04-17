Сервис доставки продуктов «Самокат» прекратил работу в четырех свердловских городах

«Количество пользователей и операционные показатели в некоторых городах и районах не достигли необходимого уровня для эффективной работы сервиса. Поэтому «Самокат» остановил там свою деятельность, а также сократил число курьеров-партнеров», – пояснили в компании.

Екатерина Ухалюк © Вечерние ведомости

В Берёзовском, Верхней Пышме, Каменске-Уральском и Первоуральске перестала работать доставка еды «Самокат. Об этом сообщает «КоммерсантЪ-Урал» со ссылкой на пресс-службу компании.При уходе из Березовского, Верхней Пышмы, Каменска-Уральского и Первоуральска курьерам «Самоката» предложили перейти на работу в других городах.Помимо свердловских городов, сервис доставки «Самокат» прекратил свою работу еще в 11 городах России.