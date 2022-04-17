Сервис доставки продуктов «Самокат» прекратил работу в четырех свердловских городах
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Берёзовском, Верхней Пышме, Каменске-Уральском и Первоуральске перестала работать доставка еды «Самокат. Об этом сообщает «КоммерсантЪ-Урал» со ссылкой на пресс-службу компании.
При уходе из Березовского, Верхней Пышмы, Каменска-Уральского и Первоуральска курьерам «Самоката» предложили перейти на работу в других городах.
Помимо свердловских городов, сервис доставки «Самокат» прекратил свою работу еще в 11 городах России.
«Количество пользователей и операционные показатели в некоторых городах и районах не достигли необходимого уровня для эффективной работы сервиса. Поэтому «Самокат» остановил там свою деятельность, а также сократил число курьеров-партнеров», – пояснили в компании.
При уходе из Березовского, Верхней Пышмы, Каменска-Уральского и Первоуральска курьерам «Самоката» предложили перейти на работу в других городах.
Помимо свердловских городов, сервис доставки «Самокат» прекратил свою работу еще в 11 городах России.
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