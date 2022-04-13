Выбран дизайн трамваев для маршрута «Екатеринбург – Верхняя Пышма»

«На сегодняшний день полностью собраны пять трамваев. Все они уже прошли приемочные испытания. Производство остальных «Львят» идет в соответствии с установленным графиком. Хочу подчеркнуть, что введенные санкции никак не отразятся на сроках поставки транспорта», - прокомментировал генеральный директор «ПК Транспортные системы» Александр Дубровкин.

Екатерина Ухалюк © Вечерние ведомости

Трамваи для маршрута «Екатеринбург – Верхняя Пышма» выкрасят в бордово-желтые цвета. Также в дизайне вагонов будут использованы динамичные линии и круговые узоры. Об этом «Вечерним ведомостям» рассказали в пресс-службе компании «Мовиста Регионы».Собирают трамваи на Тверском механическом заводе электротранспорта и на Невском заводе электрического транспорта имени Ф.А. Пироцкого.Помимо нового дизайна, «Львенок» будет отличаться компактностью, в вагоне будут присутствовать USB-розетки, видеоконтроль, передовой медиакомплекс, современная система климат-контроля, оборудование для интерактивного управления. А для маломобильных пассажиров трамвай будет оборудован откидной аппарелью и кнопкой вызова водителя.Также новые вагоны будут оснащены системой пассивной безопасности, которая снижает риск получения травм и уменьшает ущерб техники в ДТП.На данный момент трамваи модели «Львенок» уже используются в Москве Ижевске, Перми и других городах.Все одиннадцать трамваев планируют доставить в Свердловскую область до 1 июня 2022 года.