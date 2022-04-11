Несколько улиц Екатеринбурга вновь перекроют ради репетиции парада Победы
Общество
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге завтра утром в районе улицы Новосибирской состоится очередная репетиция парада Победы. В связи с этим несколько улиц будут перекрыты.
Завтра, 19 апреля, с 07:40 до 09:30 закроют движение по улице Дорожной от Окраинной до Городской. С 09:00 до 14:00 будут перекрыты улицы Новосибирская вторая (от Палисадной до Окружной), Зенитчиков (от Палисадной до Братской), Палисадная (от Новосибирской второй до Окраинной), Окраинная (от Палисадной до Эскадронной), Эскадронная (от Окраинной до Новосибирской) и Новосибирская (от Эскадронной до Новосибирской второй).
Также тренировка пройдет 21 апреля в то же время. Кроме того, с 20 апреля начнутся ночные репетиции в центре Екатеринбурга.
Завтра, 19 апреля, с 07:40 до 09:30 закроют движение по улице Дорожной от Окраинной до Городской. С 09:00 до 14:00 будут перекрыты улицы Новосибирская вторая (от Палисадной до Окружной), Зенитчиков (от Палисадной до Братской), Палисадная (от Новосибирской второй до Окраинной), Окраинная (от Палисадной до Эскадронной), Эскадронная (от Окраинной до Новосибирской) и Новосибирская (от Эскадронной до Новосибирской второй).
Также тренировка пройдет 21 апреля в то же время. Кроме того, с 20 апреля начнутся ночные репетиции в центре Екатеринбурга.
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