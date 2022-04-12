За выходные из Екатеринбурга было вывезено около 100 тонн мусора
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Сегодня, 18 апреля, заместитель Главы Екатеринбурга Алексей Бубнов провёл совещание, в ходе которого были проведены итоги месячника чистоты. Как рассказали «Вечерним ведомостям» в мэрии, только за последние выходные из города было вывезено более 530 тонн грязи и 97 тонн мусора. Очищающие работы проводили 986 рабочих с помощью 560 единиц спецтехники.
На совещании Алексей Бубнов попросил усилить работу по удалении грязи с дорог, чтобы асфальтовое покрытие было готово к нанесению дорожной разметки, а также провести мойку светофоров, остановочных комплексов и ограждений, сообщили в пресс-службе администрации Екатеринбурга.
Сейчас продолжаются работы по технической мойке тротуаров, сбору мусора, удалении грязи, чистке остановок и пешеходных переходов. Идут аварийно-восстановительные работы и прочищают решётки дождеприёмных колодцев и водопропускных труб.
На совещании Алексей Бубнов попросил усилить работу по удалении грязи с дорог, чтобы асфальтовое покрытие было готово к нанесению дорожной разметки, а также провести мойку светофоров, остановочных комплексов и ограждений, сообщили в пресс-службе администрации Екатеринбурга.
Сейчас продолжаются работы по технической мойке тротуаров, сбору мусора, удалении грязи, чистке остановок и пешеходных переходов. Идут аварийно-восстановительные работы и прочищают решётки дождеприёмных колодцев и водопропускных труб.
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За сутки с улиц Екатеринбурга вывезли свыше 200 тонн грязи
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