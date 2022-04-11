В Верхней Пышме «Уралэлектромедь» установила новый кран для загрузки смесей металлов

14.44 Понедельник, 18 апреля 2022
Общество
Фото: пресс-служба УГМК
В Верхней Пышме в медеплавильном цехе АО «Уралэлектромедь», предприятие металлургического комплекса УГМК, установили новый кран, предназначенный для загрузки шихты, – черновой меди и отходов цветных металлов – в анодные печи.

По словам заместителя начальника медеплавильногомог цеха АО «Уралэлектромедь» Александра Козицина, кран отечественного производства был выполнен по спецзаказу предприятия. На данный момент это уже четвертый загрузочный кран, который был обновлен в цехе.

«Основное требование к подрядчику – установка двигателей переменного тока, обеспечивающего высокие эксплуатационные характеристики», – отметил Козицин.


Фото: пресс-служба УГМК

Кран на предприятие доставила подрядная организация с помощью большегрузного транспорта. Далее был выполнен монтаж основных узлов механизма: кабина, мост с хоботообразной стрелой и механизмом сталкивания, ходовая тележка и поворотная платформа. Затем кран прошел пуско-наладочные работы, после чего был успешно введен в эксплуатацию.

Управляется механизм с помощью пяти редукторов, служащих для поворота колонны крана, передвижения мостов (вперед-назад, вправо-влево), подъема «хобота» и сталкивания груза.

Новый кран будет обслуживать четвертую и пятую отражательные печи. Отмечается, что его грузоподъемность составляет три тонны. С помощью мощной стрелы, которую плавильщики называют «хоботом», он способен выполнить загрузку анодной печи за два часа. Длина стрелы от оси вращения крана достигает 8,5 м, что позволяет оперативно выполнять загрузку шихты в отражательные печи. Вокруг своей оси кран может поворачиваться на 220 градусов.


Фото: пресс-служба УГМК

Главным отличием нового крана стала закрытая кабина машиниста. Ее оснастили кондиционером для жаркого времени года и печью для подогрева зимой, что улучшает условия труда машинистов.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости
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