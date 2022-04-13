В Свердловской области за сутки выявили меньше 300 случаев коронавируса

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

По данным регионального оперштаба, в Свердловской области за минувшие сутки выявили 270 новых случаев коронавируса, из них 121 в Екатеринбурге. За все время в регионе было зарегистрировано 436 686 заболевших.Из больниц было выписано 1 478 пациентов. За все время в регионе вылечилось 420 570 человек.С подтвержденным диагнозом коронавируса за последние сутки скончалось 4 человека. За все время В Свердловской области было зарегистрировано 10 679 летальных случаев.