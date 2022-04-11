В Нижнем Тагиле после падения в шахту лифта строящегося дома выжил рабочий

Алина Ворванина © Вечерние ведомости

На прошлой неделе, 15 апреля, в Нижнем Тагиле после падения в шахту лифта с 7 этажа строящегося многоэтажного дома выжил рабочий. С тяжелыми травмами его доставили в городскую больницу. Инцидент произошёл в доме №95 по Уральскому проспекту.«Рабочего вытащили из шахты его коллеги, он выжил. Наша помощь в итоге не понадобилась. Мужчину передали в руки медиков» – рассказал информагентству «Все новости» директор защиты населения Сергей Коперкин.Сотрудники отдела полиции №20 организовали проверку для выяснения обстоятельств случившегося, сообщили в пресс-группе МВД.