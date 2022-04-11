В Нижнем Тагиле после падения в шахту лифта строящегося дома выжил рабочий
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости (фото архивное)
На прошлой неделе, 15 апреля, в Нижнем Тагиле после падения в шахту лифта с 7 этажа строящегося многоэтажного дома выжил рабочий. С тяжелыми травмами его доставили в городскую больницу. Инцидент произошёл в доме №95 по Уральскому проспекту.
«Рабочего вытащили из шахты его коллеги, он выжил. Наша помощь в итоге не понадобилась. Мужчину передали в руки медиков» – рассказал информагентству «Все новости» директор защиты населения Сергей Коперкин.
Сотрудники отдела полиции №20 организовали проверку для выяснения обстоятельств случившегося, сообщили в пресс-группе МВД.
«Рабочего вытащили из шахты его коллеги, он выжил. Наша помощь в итоге не понадобилась. Мужчину передали в руки медиков» – рассказал информагентству «Все новости» директор защиты населения Сергей Коперкин.
Сотрудники отдела полиции №20 организовали проверку для выяснения обстоятельств случившегося, сообщили в пресс-группе МВД.
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