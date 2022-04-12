В Екатеринбурге на улице Азина сносят здание в стиле конструктивизма

12.44 Понедельник, 18 апреля 2022
Общество
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости (фото архивное)
В центре Екатеринбурга начался снос здания, построенного в стиле конструктивизма. Оно расположено на улице Азина под номером «18».

Как пишет портал 66.ру со ссылкой на своего корреспондента, здание огородили забором, работает техника. В список объектов культурного наследия этот дом не входит.

Сообщается, что еще в марте этого года администрация города искала подрядчика для сноса дома на Азина, 18. Стоимость работ была объявлена в 6 миллионов рублей. По данным, опубликованных на сайте госзакупок, здание должны снести в течение 15 дней со дня подписания контракта.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости
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