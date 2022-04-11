Более 1600 нарушений ПДД выявила Госавтоинспекция за выходные в Екатеринбурге

Алина Ворванина © Вечерние ведомости

С 15 по 17 апреля Госавтоинспекция проводила массовые проверки на дорогах Екатеринбурга с целью выявления и пресечения грубых нарушений, таких как управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения или без прав на вождение.Как рассказали «Вечерним ведомостям» в отделении отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, за выходные инспектора выявили более 1600 нарушений правил дорожного движения. Так, 15 водителей привлечены к административной ответственности за управление машиной в нетрезвом виде. Ещё 7 отказались пройти проверку на состояние опьянения.Также за этот рейд Госавтоинспекции попались 2 водителя в алкогольном опьянении второй раз. Теперь решается вопрос о возбуждении на них уголовного дела. 19 водителей управляли автомобилем без прав, еще 1 водитель, который был лишён такого права.Напомним, что за вождение в нетрезвом виде предусматривается административный штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав на 1.5-2 года, а за повторное нарушение возбуждается уголовная ответственность.Госавтоинспекция Екатеринбурга призывает жителей соблюдать ПДД и не садиться за руль после употребления спиртного.