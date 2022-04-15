1400 жителям Нижнего Тагила отключили электричество за неуплату

Алина Ворванина © Вечерние ведомости

С начала 2022 года было отключено электричество более чем в 1400 квартирах, сообщает пресс-служба «Нижнетагильской Энергосбытовой компании».Должников заранее предупреждают о необходимости произвести оплату. Собственникам даётся срок на решение вопроса. Специалисты НТЭСК и работники управляющей компании принимают решение о введение ограниченного электроснабжения для тех, кто не оплатил задолженность.Многие из собственников квартир пытаются самостоятельно подключиться к сети. В 2022 году в правоохранительные органы было направлено 58 заявлений по фактам самостоятельного подключения к внутридомовым сетям. 16 из них уже привлечены к административной ответственности в виде штрафа от 10 до 15 тысяч рублей.«Нижнетагильская Энергосбытовая компания» напоминает о необходимости вовремя производить оплату коммунальных услуг.