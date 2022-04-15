1400 жителям Нижнего Тагила отключили электричество за неуплату
Общество
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
С начала 2022 года было отключено электричество более чем в 1400 квартирах, сообщает пресс-служба «Нижнетагильской Энергосбытовой компании».
Должников заранее предупреждают о необходимости произвести оплату. Собственникам даётся срок на решение вопроса. Специалисты НТЭСК и работники управляющей компании принимают решение о введение ограниченного электроснабжения для тех, кто не оплатил задолженность.
Многие из собственников квартир пытаются самостоятельно подключиться к сети. В 2022 году в правоохранительные органы было направлено 58 заявлений по фактам самостоятельного подключения к внутридомовым сетям. 16 из них уже привлечены к административной ответственности в виде штрафа от 10 до 15 тысяч рублей.
«Нижнетагильская Энергосбытовая компания» напоминает о необходимости вовремя производить оплату коммунальных услуг.
Должников заранее предупреждают о необходимости произвести оплату. Собственникам даётся срок на решение вопроса. Специалисты НТЭСК и работники управляющей компании принимают решение о введение ограниченного электроснабжения для тех, кто не оплатил задолженность.
Многие из собственников квартир пытаются самостоятельно подключиться к сети. В 2022 году в правоохранительные органы было направлено 58 заявлений по фактам самостоятельного подключения к внутридомовым сетям. 16 из них уже привлечены к административной ответственности в виде штрафа от 10 до 15 тысяч рублей.
«Нижнетагильская Энергосбытовая компания» напоминает о необходимости вовремя производить оплату коммунальных услуг.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
А получать информацию оперативнее всего и в более непринуждённой форме можно в нашем телеграм-канале. Там свежо, дерзко и есть много того, что мы не публикуем на сайте! Подписывайтесь!
Жители микрорайона Солнечный в Екатеринбурге остались без света из-за долгов по коммуналке
15 апреля 2022
15 апреля 2022
В нижнетагильской ИК-13 скончался 51-летний заключенный
18 апреля 2022
18 апреля 2022