Из-за марафона «Майская гроза» в Екатеринбурге перекроют центр

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге 2 мая пройдет ежегодный легкоатлетический забег «УГМК Майская гроза», в связи с чем движение транспорта в центре города будет временно перекрыта. Об этом сообщается на официальном портале города.Организаторы подготовили для участников марафона три маршрута:– для любителей – на 3 км – старт в 10.30;– детский – на 800 м – старт в 11.30;– для профессионалов – на 10 км – старт в 12.30.Так, 2 мая, с 07.00 до 15.00 будет перекрыта улица 8 Марта, от проспекта Ленина до улицы Бориса Ельцина, а также вся улица Бориса Ельцина.В этот же день с 09.00 до 14.00 будет перекрыт проспект Ленина, от улицы Сакко и Ванцетти до улицы Пушкина.