Из-за марафона «Майская гроза» в Екатеринбурге перекроют центр
Общество
Фото: Вечерние ведомости
В Екатеринбурге 2 мая пройдет ежегодный легкоатлетический забег «УГМК Майская гроза», в связи с чем движение транспорта в центре города будет временно перекрыта. Об этом сообщается на официальном портале города.
Организаторы подготовили для участников марафона три маршрута:
– для любителей – на 3 км – старт в 10.30;
– детский – на 800 м – старт в 11.30;
– для профессионалов – на 10 км – старт в 12.30.
Так, 2 мая, с 07.00 до 15.00 будет перекрыта улица 8 Марта, от проспекта Ленина до улицы Бориса Ельцина, а также вся улица Бориса Ельцина.
В этот же день с 09.00 до 14.00 будет перекрыт проспект Ленина, от улицы Сакко и Ванцетти до улицы Пушкина.
Организаторы подготовили для участников марафона три маршрута:
– для любителей – на 3 км – старт в 10.30;
– детский – на 800 м – старт в 11.30;
– для профессионалов – на 10 км – старт в 12.30.
Так, 2 мая, с 07.00 до 15.00 будет перекрыта улица 8 Марта, от проспекта Ленина до улицы Бориса Ельцина, а также вся улица Бориса Ельцина.
В этот же день с 09.00 до 14.00 будет перекрыт проспект Ленина, от улицы Сакко и Ванцетти до улицы Пушкина.
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