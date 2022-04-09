В Нижнем Тагиле посреди дороги подрались водители грузовика и автобуса
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Вчера, 16 апреля, в Нижнем Тагиле посреди дороги подрались водители грузовика и пассажирского автобуса. Произошедшее попало на видеорегистратор автомобиля одного из очевидцев.
На заснятых кадрах видно, что водители остановили свой транспорт посреди дороги, перегородив проезд другим водителям, и стали драться прямо на проезжей части. Видео было опубликовано в местном паблике «Инцидент Нижний Тагил».
«Предположительно, конфликт возник по причине того, что водитель автобуса подрезал камазиста», – рассказал очевидец.
По его словам, в этот момент в салоне рейсового автобуса находились пассажиры.
На заснятых кадрах видно, что водители остановили свой транспорт посреди дороги, перегородив проезд другим водителям, и стали драться прямо на проезжей части. Видео было опубликовано в местном паблике «Инцидент Нижний Тагил».
«Предположительно, конфликт возник по причине того, что водитель автобуса подрезал камазиста», – рассказал очевидец.
По его словам, в этот момент в салоне рейсового автобуса находились пассажиры.
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