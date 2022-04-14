В ходе боевых действий в Украине погиб сапёр из Свердловской области
Общество
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
Администрация Слободо-Туринского района Свердловской области подтвердила гибель старшего лейтенанта инженера-сапёра Никиты Хворова, родившегося и выросшего в Туринской Слободе.
Сообщается, что он погиб в ходе боевых действий в Украине в возрасте 25 лет.
«В 2014 году Никита Хворов окончил Слободо-Туринскую СОШ № 2 и поступил в Тюменское высшее военно-инженерное командное училище имени маршала инженерных войск А.И. Прошлякова, по окончанию которого получил специальность инженер-сапёр», – рассказали в администрации района.
В 2020 году Хворов был награждён медалью «За разминирование», а в январе 2021 получил звание старшего лейтенанта.
Сообщается, что он погиб в ходе боевых действий в Украине в возрасте 25 лет.
«В 2014 году Никита Хворов окончил Слободо-Туринскую СОШ № 2 и поступил в Тюменское высшее военно-инженерное командное училище имени маршала инженерных войск А.И. Прошлякова, по окончанию которого получил специальность инженер-сапёр», – рассказали в администрации района.
В 2020 году Хворов был награждён медалью «За разминирование», а в январе 2021 получил звание старшего лейтенанта.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
А получать информацию оперативнее всего и в более непринуждённой форме можно в нашем телеграм-канале. Там свежо, дерзко и есть много того, что мы не публикуем на сайте! Подписывайтесь!