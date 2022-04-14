В ходе боевых действий в Украине погиб сапёр из Свердловской области

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Администрация Слободо-Туринского района Свердловской области подтвердила гибель старшего лейтенанта инженера-сапёра Никиты Хворова, родившегося и выросшего в Туринской Слободе.Сообщается, что он погиб в ходе боевых действий в Украине в возрасте 25 лет.«В 2014 году Никита Хворов окончил Слободо-Туринскую СОШ № 2 и поступил в Тюменское высшее военно-инженерное командное училище имени маршала инженерных войск А.И. Прошлякова, по окончанию которого получил специальность инженер-сапёр», – рассказали в администрации района.В 2020 году Хворов был награждён медалью «За разминирование», а в январе 2021 получил звание старшего лейтенанта.