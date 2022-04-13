В Екатеринбурге на Вторчермете мужчина жестоко расправился с котом

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге на Вторчермете произошла жестокая расправа над котом. По словам очевидцев, мужчина повредил животному трахею, схватив за шею, после чего выбросил еще живого кота возле мусорного контейнера. Местные жители пытались спасти четвероного, но не успели.Инцидент произошел в доме на улице Селькоровская. Как сообщили очевидцы местному паблику «Район Вторчермет – Екатеринбург», они пытались убедить мужчину отдать кота им, но он не пошел им навстречу.«Крикнул, что кот написал в подъезде и ушел. Кот был жив, прерывисто дышал», – рассказали неравнодушные екатеринбуржцы.Они повезли кота в клинику, но довезти не успели.«Привезли уже мертвого. Негодяй сломал ему трахею. Кот явно домашний, возможно, на самовыгуле», – предположили очевидцы.