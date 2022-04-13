Свердловский депутат Госдумы Муцоев увеличил свой доход в 65 раз
Общество
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Накануне депутаты Государственной думы отчитались о своих доходах за 2021 год. Информацию о своих заработках также обнародовали депутаты, представляющие Свердловскую область.
Так, исходя из опубликованных данных, самым богатым свердловским депутатом Госудумы стал Зелимхан Муцоев, доход которого за один год увеличился в 65 раз. За 2020 год он заработал почти 12 миллионов рублей, а за 2021 – 781 миллионов.
На втором месте по доходам оказался сын владельца сети «Кировский» Лев Ковпак. В 2021 году он заработал 37,6 миллиона рублей, что на 1,6 миллион больше предыдущего показателя.
У других депутатов Госдумы от Свердловской области оказались более скромные заработки.
– Павел Крашенинников заработал 6 миллионов рублей
– Антон Шипулин – 12,2 миллиона рублей;
– Андрей Альшевских – 5,76 миллиона рублей;
– Максим Иванов – 5,75 миллиона рублей;
– Жанна Рябцева – 4,1 миллиона рублей;
– Сергей Бидонько — 5,8 миллиона рублей.
Так, исходя из опубликованных данных, самым богатым свердловским депутатом Госудумы стал Зелимхан Муцоев, доход которого за один год увеличился в 65 раз. За 2020 год он заработал почти 12 миллионов рублей, а за 2021 – 781 миллионов.
На втором месте по доходам оказался сын владельца сети «Кировский» Лев Ковпак. В 2021 году он заработал 37,6 миллиона рублей, что на 1,6 миллион больше предыдущего показателя.
У других депутатов Госдумы от Свердловской области оказались более скромные заработки.
– Павел Крашенинников заработал 6 миллионов рублей
– Антон Шипулин – 12,2 миллиона рублей;
– Андрей Альшевских – 5,76 миллиона рублей;
– Максим Иванов – 5,75 миллиона рублей;
– Жанна Рябцева – 4,1 миллиона рублей;
– Сергей Бидонько — 5,8 миллиона рублей.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
А получать информацию оперативнее всего и в более непринуждённой форме можно в нашем телеграм-канале. Там свежо, дерзко и есть много того, что мы не публикуем на сайте! Подписывайтесь!
Свердловский депутат Госдумы предложил разрешить Генпрокуратуре лишать СМИ лицензии за дискредитацию ВС РФ
07 апреля 2022
07 апреля 2022