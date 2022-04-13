Свердловский депутат Госдумы Муцоев увеличил свой доход в 65 раз

11.26 Суббота, 16 апреля 2022
Общество
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Накануне депутаты Государственной думы отчитались о своих доходах за 2021 год. Информацию о своих заработках также обнародовали депутаты, представляющие Свердловскую область.

Так, исходя из опубликованных данных, самым богатым свердловским депутатом Госудумы стал Зелимхан Муцоев, доход которого за один год увеличился в 65 раз. За 2020 год он заработал почти 12 миллионов рублей, а за 2021 – 781 миллионов.

На втором месте по доходам оказался сын владельца сети «Кировский» Лев Ковпак. В 2021 году он заработал 37,6 миллиона рублей, что на 1,6 миллион больше предыдущего показателя.

У других депутатов Госдумы от Свердловской области оказались более скромные заработки.

– Павел Крашенинников заработал 6 миллионов рублей
– Антон Шипулин – 12,2 миллиона рублей;
– Андрей Альшевских – 5,76 миллиона рублей;
– Максим Иванов – 5,75 миллиона рублей;
– Жанна Рябцева – 4,1 миллиона рублей;
– Сергей Бидонько — 5,8 миллиона рублей.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости
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