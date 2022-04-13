Свердловский депутат Госдумы Муцоев увеличил свой доход в 65 раз

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Накануне депутаты Государственной думы отчитались о своих доходах за 2021 год. Информацию о своих заработках также обнародовали депутаты, представляющие Свердловскую область.Так, исходя из опубликованных данных, самым богатым свердловским депутатом Госудумы стал Зелимхан Муцоев, доход которого за один год увеличился в 65 раз. За 2020 год он заработал почти 12 миллионов рублей, а за 2021 – 781 миллионов.На втором месте по доходам оказался сын владельца сети «Кировский» Лев Ковпак. В 2021 году он заработал 37,6 миллиона рублей, что на 1,6 миллион больше предыдущего показателя.У других депутатов Госдумы от Свердловской области оказались более скромные заработки.– Павел Крашенинников заработал 6 миллионов рублей– Антон Шипулин – 12,2 миллиона рублей;– Андрей Альшевских – 5,76 миллиона рублей;– Максим Иванов – 5,75 миллиона рублей;– Жанна Рябцева – 4,1 миллиона рублей;– Сергей Бидонько — 5,8 миллиона рублей.