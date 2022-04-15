В Нижнем Тагиле на период ремонта Привокзальной площади изменится схема автобусных остановок
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Нижнем Тагиле с 18 апреля из-за работ по реконструкции Привокзальной площади изменится схема остановочных пунктов на Привокзальной площади.
Об этом пишет АН «Между строк» со ссылкой на специалистов управления городским хозяйством. Так остановки автобусных маршрутов под номерами 1, 2, 3, 4, 5, 7, 14, 20, 23, 26, 30, 31, 32, 36, 43 и 46, перенесут со стороны железнодорожного вокзала на улицу Садовую ближе к проспекту Ленина, в район торговых павильонов.
Уточняется, что посадочные площадки на проспекте Строителей перед домом № 29 и у гостиницы «Тагил» переносить не будут.
Об этом пишет АН «Между строк» со ссылкой на специалистов управления городским хозяйством. Так остановки автобусных маршрутов под номерами 1, 2, 3, 4, 5, 7, 14, 20, 23, 26, 30, 31, 32, 36, 43 и 46, перенесут со стороны железнодорожного вокзала на улицу Садовую ближе к проспекту Ленина, в район торговых павильонов.
Уточняется, что посадочные площадки на проспекте Строителей перед домом № 29 и у гостиницы «Тагил» переносить не будут.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
А получать информацию оперативнее всего и в более непринуждённой форме можно в нашем телеграм-канале. Там свежо, дерзко и есть много того, что мы не публикуем на сайте! Подписывайтесь!
Утром в Нижнем Тагиле сгорел гараж с тремя иномарками
12 апреля 2022
12 апреля 2022