В Нижнем Тагиле на период ремонта Привокзальной площади изменится схема автобусных остановок

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Нижнем Тагиле с 18 апреля из-за работ по реконструкции Привокзальной площади изменится схема остановочных пунктов на Привокзальной площади.Об этом пишет АН «Между строк» со ссылкой на специалистов управления городским хозяйством. Так остановки автобусных маршрутов под номерами 1, 2, 3, 4, 5, 7, 14, 20, 23, 26, 30, 31, 32, 36, 43 и 46, перенесут со стороны железнодорожного вокзала на улицу Садовую ближе к проспекту Ленина, в район торговых павильонов.Уточняется, что посадочные площадки на проспекте Строителей перед домом № 29 и у гостиницы «Тагил» переносить не будут.