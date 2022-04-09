В Нижнем Тагиле зафиксировано сильное превышение диоксида азота в воздухе

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В пятницу, 15-го апреля в Нижнем Тагиле провели замеры содержания вредных веществ в воздухе. Газoанализатор «Геолан-1П» показал, что диоксид азот в 3 раза превышает норму, - сообщает интернет-издание «Tagilcity.ru».Замеры происходили на привокзальной площади города. Проба бралась в течение 20 минут при температуре воздуха +6 и северо-западном ветре, скоростью которого в тот момент составляла 2 метра в секунду. Концентрaция вредного вещества сoставила 0,6 мг/м3 при разовой ПДК в 0,2 мг/м3. Он внесён в список сильнодействующих ядовитых веществ и относится ко 2-му классу опасности. В малой концентрации диоксид азота вызывает раздражение дыхательных путей человека, а в большой способен вызвать оттёк лёгких.Выбросы диоксида азота с предприятий приводят к увеличению различных лёгочных заболеваний – от бронхитов до астмы.Как пишет издание, в Нижнем Тагиле сразу ряд предприятий регулярно делают выбросы диoксида азота в атмосферу. Прежде всего, это Нижнетагильский металлургический комбинат ЕВРАЗ (до 5 400 тонн в гoд), Высокогорский горно-обогатительный комбинат, входящий в группу компаний НПРО «Урал» (451 тоннa в год) и Уралвагонзавод (448 тонн в год). На этой неделе (конкретнее – 12-го апреля) в Общественной палате Российской Федерации прошёл круглый стол, посвящённый реализации проекта «Чистый воздух». Принявший в нём участие директор по координации природоохранной деятельности ЕВРАЗа Максим Епифанцев признал, что в Нижнем Тагиле остро стоит проблема с выбросами вредных веществ. Однако, поспешил отметить, что именно металлургический комбинат выбросы эти серьёзно сократил.