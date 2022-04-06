Через неделю в Екатеринбурге почистят территорию усадьбы Рязанова
Общество
Фрагмент анонса субботника возле усадьбы Рязанова
Снег в Екатеринбурге почти повсеместно растаял, обнажив мусор, прятавшийся зимой в сугробах. Настала пора городских субботников. Один из них проведут возле архитектурного и исторического памятника - старинной усадьбы Рязанова, расположенной на улице Куйбышева.
Организацией субботника занимаются екатеринбургские активисты, входящие в команду «Усадьба Рязанова» и Центр Охраны Памятников. Мероприятие назначено на конец следующей недели, на 23-е апреля. Снег к тому времени окончательно подтает, а солнце подсушит землю. Поучаствовать в уборке территории вокруг усадьбы приглашают всех желающих. Для этого даже не нужно запасаться перчатками и пакетами под мусор – всё необходимое выдадут на месте. Начало субботника – в 10:00.
Здание на улице Куйбышева в Екатеринбурге было построено в 1815-м году по проекту архитектора Малахова. Его архитектурный стиль – классицизм. Изначально усадьба принадлежала купеческой семье Рязановых. После революции хозяева у строения многократно менялись. Одно время в усадьбе располагался детский дом, позже – автошкола. На данный момент помещения старинного дома используются, как коммунальное жильё.
Организацией субботника занимаются екатеринбургские активисты, входящие в команду «Усадьба Рязанова» и Центр Охраны Памятников. Мероприятие назначено на конец следующей недели, на 23-е апреля. Снег к тому времени окончательно подтает, а солнце подсушит землю. Поучаствовать в уборке территории вокруг усадьбы приглашают всех желающих. Для этого даже не нужно запасаться перчатками и пакетами под мусор – всё необходимое выдадут на месте. Начало субботника – в 10:00.
Здание на улице Куйбышева в Екатеринбурге было построено в 1815-м году по проекту архитектора Малахова. Его архитектурный стиль – классицизм. Изначально усадьба принадлежала купеческой семье Рязановых. После революции хозяева у строения многократно менялись. Одно время в усадьбе располагался детский дом, позже – автошкола. На данный момент помещения старинного дома используются, как коммунальное жильё.
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