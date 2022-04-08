В Екатеринбурге снова проходят массовые проверки водителей

Алина Ворванина © Вечерние ведомости

С 15 по 17 апреля сотрудники ГИБДД проводят массовые проверки водителей. Проверка направлена на пресечение грубых нарушений ПДД: нахождение за рулём в нетрезвом виде и управление ТС без прав.В пресс-службе отделения пропаганды ГИБДД Екатеринбурга сообщили, что в 2022 году зафиксировано уже 18 «пьяных» аварий. Погиб один человек, еще тридцать получили травмы различной степени тяжести.В ГИБДД напоминают, что управление автомобилем в состоянии опьянения является грубым нарушением ПДД. За него предусмотрена административная ответственность в виде лишения прав до двух лет, а также штраф 30 000 рублей. За повторное нарушение грозит уголовная ответственность (статья 264.1 УК РФ) и штраф в размере 200 – 300 тысяч рублей.Если вы стали свидетелем того, как пьяный водитель управляет машиной, ГИБДД призывает сообщить об этом по номеру +7 (343) 263-19-02, 02 или 112.