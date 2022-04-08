Жители микрорайона Солнечный в Екатеринбурге остались без света из-за долгов по коммуналке
Общество
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
Вечером 14 апреля в Солнечном микрорайоне Екатеринбурга в одном из домов отключили электричество. Света лишились только те жильцы, у которых имелась задолженность по оплате, сообщает Е1 со ссылкой на местных жителей.
Многие жители оказались возмущены таким поступком коммунальных служб.
«У нас негазифицированный дом, мы даже плиту не можем включить, чтобы приготовить что-то. Мне пришлось ехать в кафе, чтобы накормить детей и подзарядить где-то телефон. Я позвонила в аварийную службу, мне сказали, что наша квартира включена в список неплательщиков. Нельзя было как-то предупредить?» — рассказала местная жительница Анастасия.
Другая жительница Александра говорит, что объявление об отключении электричества было, но там было сказано, что ограничение коснется лишь тех, у кого долг за коммунальные услуги за два и более месяцев.
«Но у нас нет такой задолженности, точно не за два месяца, я частично оплатила счет 2-го апреля. У нас ежемесячный платеж — около 10 тысяч, сейчас наша задолженность составляет около 15 тысяч», — рассказала Александра.
Управляющая компания «Солнечный» объяснила, что сейчас, чтобы вернуть электроэнергию, придется полностью погасить долг и заплатить 500 рублей за подключение.
Многие жители оказались возмущены таким поступком коммунальных служб.
«У нас негазифицированный дом, мы даже плиту не можем включить, чтобы приготовить что-то. Мне пришлось ехать в кафе, чтобы накормить детей и подзарядить где-то телефон. Я позвонила в аварийную службу, мне сказали, что наша квартира включена в список неплательщиков. Нельзя было как-то предупредить?» — рассказала местная жительница Анастасия.
Другая жительница Александра говорит, что объявление об отключении электричества было, но там было сказано, что ограничение коснется лишь тех, у кого долг за коммунальные услуги за два и более месяцев.
«Но у нас нет такой задолженности, точно не за два месяца, я частично оплатила счет 2-го апреля. У нас ежемесячный платеж — около 10 тысяч, сейчас наша задолженность составляет около 15 тысяч», — рассказала Александра.
Управляющая компания «Солнечный» объяснила, что сейчас, чтобы вернуть электроэнергию, придется полностью погасить долг и заплатить 500 рублей за подключение.
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