На выходных в Екатеринбурге на площади 1905 года закроют парковку из-за ярмарки

Екатерина Ухалюк © Вечерние ведомости

В эти выходные, 16 и 17 апреля, в Екатеринбурге на площади 1905 года пройдет традиционная ярмарка. В связи с этим парковка на площади будет закрыта.На ярмарке будут представлены продукты из разных регионов страны. Покупатели смогут приобрести 16 и 17 апреля с 09:00 до 17:00 овощи, выращенные в тепличных хозяйствах, мясные изделия, свежую рыбу, молочные продукты, сухофрукты, орехи, мед и многое другое.Порадуют гостей ярмарки и традиционные мучные изделия: пироги, ватрушки, блинчики. Также уральские мастера выставят изделия декоративно-прикладного искусства, кукол ручной работы, гобелены и картины.Парковка на площади 1905 года будет закрыта с 00:00 16 апреля до 19:00 17 апреля. Организаторы мероприятия сообщают, что парковочные места будут предоставлены на соседних улицах Урицкого и Володарского. Также можно будет воспользоваться бесплатным подземным паркингом торгового центра, расположенного рядом.