Менее 600 случаев COVID-19 выявлено в Свердловской области за сутки

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области за последние сутки подтвердили 582 случая коронавируса. За все время пандемии в регионе зафиксирован 435 421 случай COVID-19.Как передает оперштаб, по выздоровлению выписали еще 1 002 человек. Всего выздоровели 416 297 свердловчан.От коронавируса умерли шесть человек. Общее число летальных исходов – 10 664.