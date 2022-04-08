Менее 600 случаев COVID-19 выявлено в Свердловской области за сутки
Общество
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Свердловской области за последние сутки подтвердили 582 случая коронавируса. За все время пандемии в регионе зафиксирован 435 421 случай COVID-19.
Как передает оперштаб, по выздоровлению выписали еще 1 002 человек. Всего выздоровели 416 297 свердловчан.
От коронавируса умерли шесть человек. Общее число летальных исходов – 10 664.
Как передает оперштаб, по выздоровлению выписали еще 1 002 человек. Всего выздоровели 416 297 свердловчан.
От коронавируса умерли шесть человек. Общее число летальных исходов – 10 664.
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