Свердловская область попала в антирейтинги регионов России по причинам ДТП
Общество
Екатеринбург стал одним из лидеров по количеству ДТП из-за плохого состояния дорог
Свердловская область попала сразу в несколько антирейтингов регионов РФ по основным причинам ДТП за 2021 год. В «Промрейтинг» проанализировали данные ГИБДД за 2021 и на их основе составили рейтинги и антирейтинги регионов.
Свердловская область заняла 5 место по количеству аварий из-за плохого состояния дорог. По этой причине произошло 1402 ДТП. Десятое место область получила в антирейтинге ДТП по вине пешехода (811 происшествий).
В области произошло 285 аварий из-за пьяных водителей. По этому показателю область находится на восьмом месте. А по количеству ДТП из-за неисправного транспортного средства она вышла на седьмое место (189 аварий).
Так, регион попал во все антирейтинги и ни в один рейтинг по наименьшему количеству ДТП. Ранее публиковался общий антирейтинг по количеству дорожных происшествий.
Свердловская область заняла в нём последнее десятое место с результатом 2771 ДТП, что на 1.6% меньше, чем в 2020 году. Отметим, что в 2020 году Свердловской области не было в антирейтинге регионов по количеству ДТП.
Свердловская область заняла 5 место по количеству аварий из-за плохого состояния дорог. По этой причине произошло 1402 ДТП. Десятое место область получила в антирейтинге ДТП по вине пешехода (811 происшествий).
В области произошло 285 аварий из-за пьяных водителей. По этому показателю область находится на восьмом месте. А по количеству ДТП из-за неисправного транспортного средства она вышла на седьмое место (189 аварий).
Так, регион попал во все антирейтинги и ни в один рейтинг по наименьшему количеству ДТП. Ранее публиковался общий антирейтинг по количеству дорожных происшествий.
Свердловская область заняла в нём последнее десятое место с результатом 2771 ДТП, что на 1.6% меньше, чем в 2020 году. Отметим, что в 2020 году Свердловской области не было в антирейтинге регионов по количеству ДТП.
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