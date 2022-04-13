Свердловская область попала в антирейтинги регионов России по причинам ДТП

Алина Ворванина © Вечерние ведомости

Свердловская область попала сразу в несколько антирейтингов регионов РФ по основным причинам ДТП за 2021 год. В «Промрейтинг» проанализировали данные ГИБДД за 2021 и на их основе составили рейтинги и антирейтинги регионов.Свердловская область заняла 5 место по количеству аварий из-за плохого состояния дорог. По этой причине произошло 1402 ДТП. Десятое место область получила в антирейтинге ДТП по вине пешехода (811 происшествий).В области произошло 285 аварий из-за пьяных водителей. По этому показателю область находится на восьмом месте. А по количеству ДТП из-за неисправного транспортного средства она вышла на седьмое место (189 аварий).Так, регион попал во все антирейтинги и ни в один рейтинг по наименьшему количеству ДТП. Ранее публиковался общий антирейтинг по количеству дорожных происшествий.Свердловская область заняла в нём последнее десятое место с результатом 2771 ДТП, что на 1.6% меньше, чем в 2020 году. Отметим, что в 2020 году Свердловской области не было в антирейтинге регионов по количеству ДТП.