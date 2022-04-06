Шестнадцатилетний подросток с осколочным переломом позвоночника прошёл лечение в Екатеринбурге

Анастасия Таначева © Вечерние ведомости

После операции подростку требовалась помощь узкоквалифицированных специалистов, на оплату которых у родителей не было средств. Ребенку помогли крупные предприниматели из благотворительного фонда.За время восстановления Владимир соблюдал все предписания врачей. Он выполнял упражнения, посещал тренировки, массажи и прочие процедуры. Также он продолжал заниматься по школьной программе, но только в дистанционном формате. «Я учился дистанционно с каждым учителем. Выходной был только воскресенье. В следующем году я заканчиваю 11-й класс и планирую пойти учиться на айтишника», — рассказал о своих планах Владимир Архипов URA.RUМама подростка Ирина Архипова отмечает, что Вова уже может обслуживать себя дома, и поблагодарила фонд, который им помог.— Сегодня сын и садится самостоятельно, и вышивает, и рисует. Он попросил купить ему карандаши и альбом, чтобы вновь начать рисовать. Сейчас Вова может обслуживать себя в домашних условиях, однако впереди ещё много работы, — говорит Ирина Архипова.Травму позвоночника Вова получил ещё летом, когда купался на озере. Подросток прыгнул в водоём, но из-за жары озеро обмелело, и мальчик получил перелом. Сейчас реабилитация пройдена, впереди у Вовы — постепенное возвращение к привычным занятиям.